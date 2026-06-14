Москва14 июнВести.Если глава киевского режима Владимир Зеленский хочет встречи с президентом России Владимиром Путиным, пусть приезжает в Москву. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам разговора российского лидера со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Главы РФ и США говорили по телефону 55 минут. Путин поздравил Трампа с 80-летием, но в ходе разговора "состоялся не только обмен любезностями", отметил Ушаков.
Лидеры затронули ключевые ситуации в мире, в том числе и украинский конфликт. Путин проводил мысль, что никакие попытки Киева наносить удары по мирной инфраструктуре России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя.
Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи – пусть приезжает в Москвусообщил Ушаков журналистам
В свою очередь, Трамп отметил союзничество двух стран в годы Второй мировой войны и сказал, что об этом "просто-напросто нельзя забывать", добавил помощник российского президента.
Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России, в котором предложил начать прямые переговоры. Комментируя это письмо, в Кремле напомнили, что на вопрос о переговорах Москва уже давно заявляла о готовности к диалогу, и Зеленский может приехать в Москву, где будут готовы с ним разговаривать.