Ушаков: если Зеленский хочет встречи с президентом РФ, пусть приезжает в Москву

Кремль: если Зеленский хочет встречи с Путиным, то пусть приезжает в Москву Ушаков: если Зеленский хочет встречи с президентом РФ, пусть приезжает в Москву

Москва14 июн Вести.Если глава киевского режима Владимир Зеленский хочет встречи с президентом России Владимиром Путиным, пусть приезжает в Москву. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам разговора российского лидера со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Главы РФ и США говорили по телефону 55 минут. Путин поздравил Трампа с 80-летием, но в ходе разговора "состоялся не только обмен любезностями", отметил Ушаков.

Лидеры затронули ключевые ситуации в мире, в том числе и украинский конфликт. Путин проводил мысль, что никакие попытки Киева наносить удары по мирной инфраструктуре России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя.

Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи – пусть приезжает в Москву сообщил Ушаков журналистам

В свою очередь, Трамп отметил союзничество двух стран в годы Второй мировой войны и сказал, что об этом "просто-напросто нельзя забывать", добавил помощник российского президента.

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России, в котором предложил начать прямые переговоры. Комментируя это письмо, в Кремле напомнили, что на вопрос о переговорах Москва уже давно заявляла о готовности к диалогу, и Зеленский может приехать в Москву, где будут готовы с ним разговаривать.