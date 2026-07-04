Москва4 июлВести.Если словами о Константиновке глава киевского режима Владимир Зеленский выразил желание приехать в Москву на переговоры, Россия это приветствует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал KP.RU заявление Зеленского, что "если Константиновка сейчас под контролем российского государства", то у президента России Владимира Путина "не будет проблемы" встретиться с ним в этом городе.
Не "если", а Константиновка действительно полностью перешла под контроль Вооруженных сил Российской Федерации. Она освобожденасказал Песков
Пресс-секретарь президент допустил, что, возможно, такими словами Зеленский выражает готовность приехать в Москву на переговоры, что ранее предлагал Путин.
Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновкаотметил Песков
Он добавил, что Зеленский может приехать в Москву, как только будет готов принять хорошо ему известные "важные ответственные решения".
Накануне начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что армия России полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.