Песков допустил, что Зеленский готов ко встрече с Путиным в Москве

Песков прокомментировал слова Зеленского о Константиновке Песков допустил, что Зеленский готов ко встрече с Путиным в Москве

Москва4 июл Вести.Если словами о Константиновке глава киевского режима Владимир Зеленский выразил желание приехать в Москву на переговоры, Россия это приветствует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал KP.RU заявление Зеленского, что "если Константиновка сейчас под контролем российского государства", то у президента России Владимира Путина "не будет проблемы" встретиться с ним в этом городе.

Не "если", а Константиновка действительно полностью перешла под контроль Вооруженных сил Российской Федерации. Она освобождена сказал Песков

Пресс-секретарь президент допустил, что, возможно, такими словами Зеленский выражает готовность приехать в Москву на переговоры, что ранее предлагал Путин.

Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка отметил Песков

Он добавил, что Зеленский может приехать в Москву, как только будет готов принять хорошо ему известные "важные ответственные решения".

Накануне начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что армия России полностью освободила Константиновку​​​. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.