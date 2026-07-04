Песков: в Киеве считали Константиновку неприступной крепостью Песков: ВС РФ опровергли убеждения о неприступности Константиновки

Москва4 июл Вести.Киевский режим считал город Константиновка в ДНР неприступной крепостью, однако российские военные доказали обратное. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью KP.RU.

Он отметил, что украинцы с 2014 года укрепляли населенный пункт, который лежит на пути освобождения городов Краматорск и Славянск.

Это укрепрайоны, которые с 14-го года заливались бетоном и которые, как полагала и была уверена украинская сторона, являлись абсолютно неприступными. Наши военные доказали обратное сказал пресс-секретарь президента

Песков также подчеркнул, что СВО будет продолжена.

Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил действия российских бойцов при освобождении Константиновки. Он также заявил о важном стратегическом значении населенного пункта.