Киевский режим попытался опровергнуть потерю Константиновки в ДНР В Генштабе ВСУ утверждают, что украинские войска удерживают Константиновку

Москва4 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают удерживать Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР), утверждает спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. Его заявления цитируют украинские СМИ.

Ковалев сослался на электронные системы управления войсками и заявил, что обстановка в городе "остается сложной". При этом он утверждает, что Константиновка находится "под контролем украинских сил".

Накануне начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку​​​. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

Российский лидер подчеркнул также, что бравурные заявления представителей киевского режима, которые говорят о несуществующих успехах ВСУ, на руку России. Он добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский своими заявлениями вводит в заблуждение не только себя, но и всех поддерживающих режим в Киеве.

Как рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, украинские войска были отброшены на несколько километров от Константиновки.

За время операции по освобождению города украинские войска потеряли около 13,5 тысячи боевиков, 14 танков, 200 орудий артиллерии.