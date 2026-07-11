Оставшимся в Константиновке боевикам ВСУ отказывают в отступлении Комбат Бизон: ВСУ отказывают в отступлении оставшимся в Константиновке боевикам

Москва11 июл Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказывает в отступлении своим боевикам, которые остались в освобожденной российской армией Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом ТАСС рассказал командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск с позывным Бизон.

Просят откат, но им в этом отказывают. Говорят: все будет в порядке, у вас скоро будет ротация приводит его слова агентство

3 июля российская армия полностью освободила Константиновку в ДНР. Об этом начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину. Глава государства назвал это событие ключом к контролю над всей территорией Донецкой Народной Республики.

5 июля в Минобороны РФ сообщили, что Украина отказалась от предложения России по выдаче тел погибших военнослужащих украинской армии, находящихся Константиновке. В ведомстве напомнили, что российская сторона предложила Киеву прекратить обстрел города с 12.00 до 18.00 6 июля для проведения соответствующей гуманитарной акции, однако Киев отверг эту инициативу.