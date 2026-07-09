Москва9 июлВести.Киевский режим не стал забирать тела ликвидированных солдат ВСУ из освобожденной Россией Константиновки, чтобы избежать выплат, заявил глава ДНР Денис Пушилин ТАСС.
В Минобороны РФ ранее проинформировали, что Киев отказался возвращать тела боевиков ВСУ, погибших в Константиновке.
Глава ДНР пояснил, что близкие погибших после эвакуации тел потребуют от Киева финансовой поддержки.
Для киевского режима это еще финансовая нагрузка… Зачем это? Зачем это офису президента? Зачем это режиму в целом?отметил Пушилин
О полном освобождении Константиновки 3 июля президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Силовые структуры РФ сообщали, что ВСУ бросили в Константиновке до нескольких сотен тел погибших сослуживцев. Источник агентства заявлял, что российские военные, взявшие город, пытаются собрать останки украинских боевиков.