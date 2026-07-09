Пушилин: Киев не забрал тела солдат ВСУ из Константиновки, чтобы избежать выплат

Пушилин объяснил отказ Киева забирать тела боевиков ВСУ из Константиновки Пушилин: Киев не забрал тела солдат ВСУ из Константиновки, чтобы избежать выплат

Москва9 июл Вести.Киевский режим не стал забирать тела ликвидированных солдат ВСУ из освобожденной Россией Константиновки, чтобы избежать выплат, заявил глава ДНР Денис Пушилин ТАСС.

В Минобороны РФ ранее проинформировали, что Киев отказался возвращать тела боевиков ВСУ, погибших в Константиновке.

Глава ДНР пояснил, что близкие погибших после эвакуации тел потребуют от Киева финансовой поддержки.

Для киевского режима это еще финансовая нагрузка… Зачем это? Зачем это офису президента? Зачем это режиму в целом? отметил Пушилин

О полном освобождении Константиновки 3 июля президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Силовые структуры РФ сообщали, что ВСУ бросили в Константиновке до нескольких сотен тел погибших сослуживцев. Источник агентства заявлял, что российские военные, взявшие город, пытаются собрать останки украинских боевиков.