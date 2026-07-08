Москва8 июл Вести.Отказ Киева забирать тела убитых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) абсолютно уникален в мировой истории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, которые приводит радио Sputnik, тела убитых соплеменников забирали даже люди во времена до появления мировых религий.

Они не забирают своих. Пленных, раненых и убитых. Нет такого образования, социальной группы в истории, я даже про народ не хочу говорить - образования такого не было, которое бы своих не забирало сказала Захарова

3 июля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в ДНР, а 5 июля в Минобороны РФ сообщили, что Украина отказалась от предложения России по выдаче тел погибших военнослужащих украинской армии, находящихся в Константиновке.