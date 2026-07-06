Сенатор заявил, что Киев закрыл глаза на реальные потери ВСУ в Константиновке Сенатор Кастюкевич: Киев закрыл глаза на реальные потери ВСУ в Константиновке

Москва6 июл Вести.Власти Украины закрыли глаза на реальные потери в рядах ВСУ, отказавшись забрать тела украинских военнослужащих из освобожденной ВС РФ Константиновки в ДНР. На это указал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА Новости.

3 июля глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российские силы полностью освободили Константиновку в ДНР, а 5 июля Минобороны РФ заявило, что украинская сторона отказалась от предложения РФ по выдаче тел погибших военнослужащих ВСУ, находящихся в этом населенном пункте.

В части Константиновки подчеркнутый отказ Киева — это, скорее, отчаянная попытка отвернуться в другую сторону и не замечать данных потерь вовсе сказал Кастюкевич

Он добавил, что киевский режим поступает подобным образом не первый раз. В частности, как заметил Кастюкевич, "так было с Крынками в Херсонской области, когда количество погибших занижалось намеренно, так происходит и сейчас".

По мнению сенатора, с одной стороны, главе киевского режима Владимиру Зеленскому не хочется выглядеть "бледно" перед западными партнерами, у которых он просит денег, тем более перед саммитом НАТО, который должен состоятся в Анкаре.

Любой обмен происходит под фото/видео фиксацию, и это совершенно не та картинка, которая нужна противнику. С другой стороны, нужно платить семьям погибших, чего они делать не хотят объяснил Кастюкевич

Киевский режим, как заметил сенатор, уже настолько заигрался в моделирование собственной реальности для НАТО и Евросоюза, что не готов видеть подтверждение превосходства армии России и признать сотни украинских солдат погибшими.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал позором отказ Украины забирать тела собственных военнослужащих.