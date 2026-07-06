Москва6 июл Вести.Киевские власти традиционно откажутся признавать потерю контроля в Константиновке, заявил ИС "Вести" бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Хочу напомнить, что практически никогда [глава киевского режима Владимир] Зеленский не соглашался с тем, что российские войска освободили донецкие города. Соледар, Артемовск, Мирноград, Гуляйполе, Покровск - ни один город не признавался до тех пор, пока уже стало не очевидно, что он освобожден. Ну, конечно же, какие-то подразделения [в Константиновке] где-то там, в каких-то подвалах еще сидят сказал он

Военный эксперт Максим Казанин считает, что свой провал киевский режим пытается скрыть постановочными роликами. На записи засняты киевские боевики, которые пытаются бравировать своими успехами на линии боестолкновений.

Они снимаются по два-три человека где-то в кустах, потому что любое сосредоточение сил карается FPV. И их могут вычислить в момент съемок такого постановочного ролика. Это опасно, потому есть такие заготовки, которые были сняты месяц-два назад заявил он

Ранее военный корреспондент бригады "Невский" Добровольческого корпуса Минобороны РФ Александр Сладков рассказал, что армия России с освобождением города Константиновка в ДНР шагнула в "спальные районы" Вооруженных сил Украины, а киевский режим оказался в нокауте.