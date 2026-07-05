Соскин: Зеленский не признает потерю Константиновки из страха за свою жизнь

Соскин: признание потери Константиновки станет катастрофой для Зеленского Соскин: Зеленский не признает потерю Константиновки из страха за свою жизнь

Москва5 июл Вести.Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского признать освобождение российскими войсками Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) вызван страхом за свою жизнь, заявил бывший помощник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не простят Зеленскому такого провала, отметил Соскин.

Зеленский уперся рогом не просто так. Если он признает падение Константиновки, то это настоящая катастрофа для его репутации. Вот тебе и конец, Зеленский подчеркнул Соскин

По его мнению, Зеленский прекрасно понимает, что Константиновка уже потеряна для Украины, но это сложно объяснить боевикам ВСУ, учитывая большие потери в городе.

Очередная ложь Зеленского, которая выставила его дураком перед всеми украинцами отметил Соскин

Он призвал главу киевского режима прекратить жить в выдуманном мире и наконец взглянуть на карту.

Между тем депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что отказ Зеленского признать освобождение российскими войсками Константиновки продиктован страхом прослыть в глазах западных спонсоров "балаболом" и перестать получать финансовую поддержку от Запада.

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину о том, что российская армия полностью освободила Константиновку.

Путин назвал отличным результатом действия российских бойцов по освобождению этого города.