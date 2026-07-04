Москва4 июлВести.У главы киевского режима Владимира Зеленского уже не получится подарить Константиновку президенту США Дональду Трампу. Об этом написал в своем канале в MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.
Этот подарок мог быть приурочен к 250-летию независимости США.
Зеленский к 250-летию США потерял Константиновку. А ведь, наверняка, думал над подарком Трампу, которому и в Америке пытаются испортить праздник. Не срослосьнаписал Богданов
Вечером, 3 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР).
После, на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск спецоперации, командующий группировкой войск "Юг" Сергей Медведев доложил президенту России Владимиру Путину о том, что передовые штурмовые подразделения российской армии находятся в восьми километрах от занятого Вооруженными силами Украины населенного пункта Славянск в ДНР.