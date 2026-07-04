Богданов: у Зеленского уже не получится подарить Трампу Константиновку Богданов предположил, что Зеленский хотел подарить Константиновку Трампу

Москва4 июл Вести.У главы киевского режима Владимира Зеленского уже не получится подарить Константиновку президенту США Дональду Трампу. Об этом написал в своем канале в MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Этот подарок мог быть приурочен к 250-летию независимости США.

Зеленский к 250-летию США потерял Константиновку. А ведь, наверняка, думал над подарком Трампу, которому и в Америке пытаются испортить праздник. Не срослось написал Богданов

Вечером, 3 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР).

После, на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск спецоперации, командующий группировкой войск "Юг" Сергей Медведев доложил президенту России Владимиру Путину о том, что передовые штурмовые подразделения российской армии находятся в восьми километрах от занятого Вооруженными силами Украины населенного пункта Славянск в ДНР.