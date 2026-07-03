Москва3 июлВести.Передовые штурмовые подразделения российской армии находятся в восьми километрах от занятого Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта Славянск в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил командующий группировкой войск "Юг" Сергей Медведев.
Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск спецоперации.
Передовые штурмовые подразделения Третьей Армии выполняют задачу в 8 километрах от населенного пункта Славянсксказал Медведев
На прошлой неделе российский лидер в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил, что российские войска подвигаются к Славянску "хорошим темпом".
3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в ДНР.