Медведев: штурмовые подразделения ВС РФ находятся в 8 километрах от Славянска

Командование ВС РФ сообщило, что российские войска находятся в 8 км от Славянска Медведев: штурмовые подразделения ВС РФ находятся в 8 километрах от Славянска

Москва3 июл Вести.Передовые штурмовые подразделения российской армии находятся в восьми километрах от занятого Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта Славянск в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил командующий группировкой войск "Юг" Сергей Медведев.

Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск спецоперации.

Передовые штурмовые подразделения Третьей Армии выполняют задачу в 8 километрах от населенного пункта Славянск сказал Медведев

На прошлой неделе российский лидер в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил, что российские войска подвигаются к Славянску "хорошим темпом".

3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в ДНР.