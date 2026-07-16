Москва16 июлВести.Вооруженные силы России вплотную приблизились к некоторым позициям украинских войск на славянском направлении фронта. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
В беседе с ТАСС глава региона уточнил, что Славянск располагается в низменности относительно позиций, занимаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ).
Сейчас мы уже вплотную подходимподчеркнул Пушилин
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ДНР полностью окажется под контролем Российской Федерации после того, как ВС РФ возьмут Славянск и Краматорск.