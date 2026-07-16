Пушилин заявил о подходе российских войск к ряду позиций ВСУ близ Славянска

Пушилин: ВС РФ вплотную подошли к позициям ВСУ в районе Славянска Пушилин заявил о подходе российских войск к ряду позиций ВСУ близ Славянска

Москва16 июл Вести.Вооруженные силы России вплотную приблизились к некоторым позициям украинских войск на славянском направлении фронта. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

В беседе с ТАСС глава региона уточнил, что Славянск располагается в низменности относительно позиций, занимаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Сейчас мы уже вплотную подходим подчеркнул Пушилин

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ДНР полностью окажется под контролем Российской Федерации после того, как ВС РФ возьмут Славянск и Краматорск.