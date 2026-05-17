Пушилин: ВС РФ вышли к Пискуновке на славянско-краматорском направлении

Москва17 мая Вести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продвижении российских подразделений на славянско-краматорском направлении в ДНР. По его словам, после взятия села Кривая Лука Вооруженные силы РФ вышли к населенному пункту Пискуновка.

Ранее стрелок 7-й гвардейской бригады с позывным Редкий рассказал, что армия России развивает наступление на славянско-краматорском и других направлениях специальной военной операции (СВО).