Москва17 маяВести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продвижении российских подразделений на славянско-краматорском направлении в ДНР. По его словам, после взятия села Кривая Лука Вооруженные силы РФ вышли к населенному пункту Пискуновка.
После освобождения села Кривая Лука подразделения вышли к Пискуновкесообщил Пушилин в своем Telegram-канале
Ранее стрелок 7-й гвардейской бригады с позывным Редкий рассказал, что армия России развивает наступление на славянско-краматорском и других направлениях специальной военной операции (СВО).