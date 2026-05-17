Боец Редкий рассказал о наступлении ВС РФ на славянско-краматорском направлении

Москва17 мая Вести.Армия России развивает наступление на славянско-краматорском и других направлениях специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" стрелок 7-й гвардейской бригады с позывным Редкий.

По его словам, противника выдавливают на разных направлениях.

Противник откровенно бежит, так как наступает в том числе наша бригада – 7-я гвардейская; на других направлениях идет активное наступление наших войск. Активно выдавливаем их по всем фронтам. Идет массированное, методичное наступление российских войск сообщил боец

Характер боевых действий, по его словам, в последнее время меняется.

Война сильно поменялась. Меняется она с каждым днем, переходит в более техническую. Пехоты на самом деле на полях сражения не так много рассказал Редкий

Российские силы противовоздушной обороны сбили за день 1 054 украинских дрона в зоне спецоперации, сообщило тем временем Минобороны РФ.