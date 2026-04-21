Герасимов: ВС РФ находятся в 12 километрах от Славянска

ВС России продвигаются в направлении Славянска и Краматорска Герасимов: ВС РФ находятся в 12 километрах от Славянска

Москва21 апр Вести.Российские войска продолжают наступление в направлении Славянска и Краматорска. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Он отметил, что "Южная" группировка войск ведет активные боевые действия в районе славянско-краматорско-константиновского укрепрайона.

На северном фланге группировки соединения и воинские части 3-й армии активно продвигаются на запад на широком фронте в направлении Славянска и Краматорска сказал Герасимов

Глава Генштаба уточнил, что передовые подразделения находятся примерно в 12 и семи километрах от восточных окраин этих городов соответственно. Также, по его словам, в Кривой Луке продолжаются уличные бои.

Герасимов проверил ход выполнения боевых поручений соединениями и воинскими частями "Южной" группировки войск. Он заслушал доклад от командующего группировкой генерал-полковника Сергея Медведева об итогах проделанной работы.