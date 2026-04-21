Москва21 апр Вести.Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов оценил ход выполнения боевых поручений соединениями и воинскими частями "Южной" группировки войск. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В заявлении указывается, что глава Генштаба принял доклад от командующего группировкой генерал-полковника Сергея Медведева об итогах проделанной работы.

В ходе работы на пункте управления общевойскового объединения "Южной" группировки генерал армии Валерий Герасимов заслушал командующего группировкой генерал-полковника Сергея Медведева по текущей обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командиров соединений о результатах выполнения боевых задач уточнили в ведомстве

Герасимов выделил успехи группировки войск "Юг", а также дал новые боевые задачи.

Кроме того, начальник Генштаба заявил, что Луганская Народная Республика находится под контролем российских войск. Солдаты ведут наступление на всех направлениях, сообщил он.