Москва16 мая Вести.Начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт одного из объединений группировки войск "Запад" для проверки хода выполнения боевых задач. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Начальник Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.

Герасимов, подводя итоги, отметил успехи соединений и воинских частей группировки "Запад", поставил новые задачи, а также вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим.

Также Герасимов рассказал о наступлении ВС РФ в Харьковской области после освобождения ЛНР.