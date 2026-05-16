Герасимов: ВС РФ после освобождения ЛНР наступают на запад в Харьковской области

Герасимов: освободив ЛНР, ВС РФ наступают на запад в Харьковской области Герасимов: ВС РФ после освобождения ЛНР наступают на запад в Харьковской области

Москва16 мая Вести.Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что подразделения 20-й армии после освобождения территории Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжают наступление на западном направлении в Харьковской области.

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Запад", информирует Минобороны.

По его словам, российские войска ведут наступательные действия широким фронтом. Герасимов отметил, что основные усилия сейчас сосредоточены на продвижении вглубь Харьковской области.

20-я армия, завершив освобождение Луганской Народной Республики, наступает на широком фронте на запад в Харьковской области сказал Герасимов

В начале апреля российские военные сообщили, что полностью освободили ЛНР.