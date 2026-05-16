Директор "Евровидения" разъяснил причину отстранения РФ от участия в конкурсе Директор "Евровидения" не исключил возвращения России на конкурс

Москва16 мая Вести.России не разрешили принять участие в международном музыкальном конкурсе "Евровидение" не из-за специальной военной операции (СВО). С таким заявлением выступил исполнительный директор музыкального конкурса Мартин Грин.

По его словам, в 2022 году РФ отстранили от участия в связи с тем, что телерадиокомпания ВГТРК якобы не смогла доказать "независимость от Кремля".

При этом Грин добавил в эфире британской радиостанции LBC, что гипотетически РФ может быть допущена к участию в конкурсе эстрадной песни в дальнейшем, если российский вещатель будет блюсти правила членства.

Ранее Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения отказались участвовать в конкурсе "Евровидение-2026" в знак протеста против допуска конкурсантки из Израиля.