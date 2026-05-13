Пригожин: Евровидение не имеет ничего общего с музыкой уже много лет

Москва13 мая Вести.Конкурс "Евровидение" давно не имеет ничего общего с музыкой, став инструментом политики. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС продюсер Иосиф Пригожин.

Искусство объединяет людей. Музыка – это единственный культурный мост, который позволяет людям находиться в общем порыве... "Евровидение" давно политизировали, когда дали право одной стране участвовать, а другой – нет. Конкурс, в принципе, давно превратился в шлак и ничего общего с музыкой не имеет заявил Пригожин

После событий 2022 года за Россию никто так не заступился, как сейчас другие страны заступаются за Израиль, напомнил он.

Все, что сегодня происходит: санкции против творчества, против культуры, против людей искусства, против музыки – это безобразие... Я считаю, что это позор, "Евровидение" для меня остается позорным мероприятием заключил продюсер

"Евровидение-2026" проходит в Вене 12, 14 и 16 мая. BBC сообщала, что Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения отказались участвовать в мероприятии в знак протеста против допуска конкурсантки из Израиля.

"Евровидение" уже подвергалось давлению в 2024 и 2025 годах из-за участия Израиля. В декабре 2025 года победитель "Евровидения‑2024" сдал приз в знак протеста против участия Израиля в конкурсе 2026 года.