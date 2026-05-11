The Sun: Вена готовится к "Евровидению-2026" в условиях возможных терактов

Вена готовится к "Евровидению-2026" в условиях возможных терактов, пишут СМИ The Sun: Вена готовится к "Евровидению-2026" в условиях возможных терактов

Москва11 мая Вести.В Вене (Австрия) готовятся принимать международный музыкальный конкурс "Евровидение" в условиях повышенной угрозы терактов. Такую информацию распространило издание The Sun со ссылкой на эксперта по борьбе с терроризмом Николауса Штокхаммера.

Одна из главных опасностей [для зрителей] исходит от зон публичного просмотра, защитить которые гораздо сложнее, чем территорию стадиона рассказал собеседник журналистов

В материале сказано, среди принятых мер по безопасности то, что вокруг города выйдут на дежурство сотни сотрудников силовых структур и кинологов с собаками. А вокруг стадиона "Штадтхалле", где должен пройти конкурс, введена строгая система ограничений.

Журналисты также пишут, что Австрия учитывает опыт 2024 года, когда были отменены три концерта певицы Тейлор Свифт в Вене из-за заговора террористов.

Ранее сообщалось, что в официальном магазине "Евровидения" можно купить флаги России и Белоруссии.

Конкурс "Евровидение-2026" пройдет в Вене 12 мая, 14 мая и 16 мая.