Москва11 маяВести.В Вене (Австрия) готовятся принимать международный музыкальный конкурс "Евровидение" в условиях повышенной угрозы терактов. Такую информацию распространило издание The Sun со ссылкой на эксперта по борьбе с терроризмом Николауса Штокхаммера.
Одна из главных опасностей [для зрителей] исходит от зон публичного просмотра, защитить которые гораздо сложнее, чем территорию стадионарассказал собеседник журналистов
В материале сказано, среди принятых мер по безопасности то, что вокруг города выйдут на дежурство сотни сотрудников силовых структур и кинологов с собаками. А вокруг стадиона "Штадтхалле", где должен пройти конкурс, введена строгая система ограничений.
Журналисты также пишут, что Австрия учитывает опыт 2024 года, когда были отменены три концерта певицы Тейлор Свифт в Вене из-за заговора террористов.
Ранее сообщалось, что в официальном магазине "Евровидения" можно купить флаги России и Белоруссии.
Конкурс "Евровидение-2026" пройдет в Вене 12 мая, 14 мая и 16 мая.