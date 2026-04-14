Москва14 апр Вести.Концерт американского рэпера Канье Уэста в Марселе, который запланирован на 11 июня на стадионе "Велодром", может быть отменен. Глава МВД Франции Лоран Нуньес сейчас ищет способы добиться такого варианта развития событий, пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на окружение министра.

По данным агентства, Нуньес "изучает все возможности" для запрета мероприятия. Он уже обсудил этот вопрос с руководством региона Прованс - Альпы - Лазурный берег и департамента Буш-дю-Рон, а также с мэрией Марселя.

Поводом для этого стали антисемитские высказывания рэпера. Ранее по этой же причине артисту запретили въезд в Великобританию, где он должен был выступить на Wireless Festival 2026.