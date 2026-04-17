Канье Уэст может исполнить один из главных хитов Юрия Шатунова Продюсер Двроцов: в будущем Канье Уэст может исполнить хит Шатунова "Седая ночь"

Москва17 апр Вести.Музыкальный продюсер Сергей Дворцов в разговоре с РИА Новости не исключил, что в будущем американский рэпер Канье Уэст может исполнить кавер на песню Юрия Шатунова "Седая ночь".

В сети завирусился сгенерированный нейросетью ролик, на котором Уэст исполняет песню Silver Night – кавер на хит российского певца Юрия Шатунова. Вскоре музыкальная композиция заняла первое место в мировом чарте Shazam.

Я этого не исключаю. Безусловно, если сам Канье Уэст исполнит песню Юры Шатунова "Седая ночь", это, конечно, будет великолепно. Это будет новый виток развития музыки Юры Шатунова сказа Дворцов

14 апреля сообщалось, что концерт Канье Уэста в Марселе, который запланирован на 11 июня на стадионе "Велодром", может быть отменен из-за антисемитских высказываний певца.