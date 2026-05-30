Метро в Стамбуле оказалось перегружено из-за концерта Канье Уэста

Москва30 мая Вести.Метро в Стамбуле работает на пределе в субботу, 30 мая, из-за концерта рэпера Канье Уэста, на который могут прийти 120 тысяч человек, пишет РИА Новости.

Кроме того, наплыв пассажиров произошел в связи с продолжающимися выходными по случаю Курбан-байрама.

Уточняется, что линии M9 и M3 переполнены - войти в вагоны было невозможно на второй станции еще в 17​​​.00 мск. Конечная станция линии M9 - Олимпийский стадион имени Ататюрка, где состоится концерт.

По данным агентства, среди пассажиров возникают конфликтные ситуации из-за желающих попасть в переполненные вагоны, в результате чего поездка по линии вместо обычных 28 минут занимает более 45.

Руководство метрополитена заявило, что обе линии метро будут работать всю ночь из-за концерта.

В апреле музыкальный продюсер Сергей Дворцов не исключил, что в будущем Канье Уэст может исполнить один из главных хитов Юрия Шатунова.

Между тем в Польше отменили запланированный на июнь концерт Канье Уэста. СМИ писали, что это произошло из-за антисемитизма со стороны артиста.