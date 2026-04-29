Истребители F-16 пролетели над стадионом в Турции во время матча

Генерал поднял авиацию над стадионом ради психологического давления на соперника Истребители F-16 пролетели над стадионом в Турции во время матча

Москва29 апр Вести.Во время матча Кубка Турции между "Коньяспором" и "Фенербахче" над стадионом пролетели истребители F-16, рев двигателей был слышен в прямой трансляции. По данным местных СМИ, полеты были организованы генералом ВВС Турции Мете Кушем, известным болельщиком "Коньяспора", якобы с целью психологического давления на соперника.

Матч завершился победой "Коньяспора" со счётом 1:0. Вскоре после инцидента Мете Куша отстранили от должности и перевели в штаб ВВС в Анкаре — турецкие СМИ расценили это как понижение. Ранее он возглавлял авиабазу в Конье.