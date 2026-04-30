Капитана турецкого "Фенербахче" отстранили от футбола на год из-за ставок

Капитана турецкого "Фенербахче" отстранили от футбола из-за ставок Капитана турецкого "Фенербахче" отстранили от футбола на год из-за ставок

Москва30 апр Вести.Капитана турецкого клуба "Фенербахче" Мерта Хакана Яндаша на год отстранили от футбола из-за ставок. Информация об этом обнародована на сайте Турецкой федерации футбола (TFF).

В течение указанного периода времени капитану запрещено участвовать в любых мероприятиях, связанных с футболом.

Сам клуб назвал это решение неприемлемым. В "Фенербахче" считают, что данные меры приняты "на основании еще не завершенного уголовного разбирательства". В клубе пообещали подать апелляцию и указали на то, что поддерживают своего капитана.

Сам Яндаш в социальной сети X заявил, что его сделали "козлом отпущения".

Осенью прошлого года в TFF объявили, что отстранили 149 арбитров из-за участия в ставках на матчи. Позднее стало известно, что в совершении ставок также подозревают 1024 футболистов.

Вместе с тем в апреле 2026 года Турция отобралась на чемпионат мира по футболу впервые за 24 года.