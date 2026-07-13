Экс-гендиректора ФК "Торпедо" Скородумова осудили на 2 года за подкуп арбитров

Экс-гендиректора ФК "Торпедо" приговорили к 2 годам колонии за подкуп арбитров Экс-гендиректора ФК "Торпедо" Скородумова осудили на 2 года за подкуп арбитров

Москва13 июл Вести.Симоновский суд Москвы приговорил бывшего генерального директора футбольного клуба "Торпедо" Валерия Скородумова к 2 годам колонии общего режима за подкуп спортивных арбитров. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Мужчина полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело рассматривалось в особом порядке. В итоге он был признан виновным по ч.3 ст.184 УК РФ (Получение руководителем спортивной команды или другим участником официального спортивного соревнования денег, либо предварительный сговор таких лиц в целях противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).

[Назначено] наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима приводит агентство слова судьи

Скородумову также запрещено заниматься спортивной деятельностью сроком на 3 года.

Дело о подкупе 13 футбольных арбитров, повлиявшем на результаты 20 матчей Первой лиги (ФНЛ, второй по силе дивизион в России) сезона 2024-2025 годов было возбуждено в отношении Скородумова, совладельца "Торпедо" Леонида Соболева и бухгалтера команды Ирины Волковой.

Суммы вознаграждений арбитрам за содействие "Торпедо" в выходе в премьер-лигу варьировались от 500 тыс. до 3 млн рублей в зависимости от степени важности матча.

Соболев и Волкова вину не признали, они находятся в СИЗО. Следствие продолжается.

"Торпедо" по итогам сезона 2024-2025 заняло 2-е место в Первой лиге и вернулось в высший дивизион российского футбола. В июле 2025 года КДК РФС исключил автозаводцев из числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) за попытку организации трех договорных матчей в чемпионате. Также клуб был оштрафован на 5 млн рублей.