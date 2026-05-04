Экс-главе группы планирования "Азимута" дали срок за получение денег от пилотов

Менеджера авиакомпании "Азимут" осудили за получение денег от пилотов Экс-главе группы планирования "Азимута" дали срок за получение денег от пилотов

Москва4 мая Вести.Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего руководителя группы планирования авиакомпании "Азимут" Максима Пономарева к условному сроку за получение денег от пилотов за выгодные маршруты, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

Отмечается, что Пономарев корректировал маршруты с максимальным полетным временем в интересах тех пилотов, которые передавали ему незаконное денежное вознаграждение.

В других случаях, с учетом договоренностей с летчиками, определял им выходные дни говорится в сообщении

С 2022 года по 2024-й доход Пономарева от преступной деятельности составил 1,5 миллиона рублей.

В отношении него быдло возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе.

Пономарева приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу 350 тысяч рублей.