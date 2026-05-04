Москва4 маяВести.Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего руководителя группы планирования авиакомпании "Азимут" Максима Пономарева к условному сроку за получение денег от пилотов за выгодные маршруты, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.
Отмечается, что Пономарев корректировал маршруты с максимальным полетным временем в интересах тех пилотов, которые передавали ему незаконное денежное вознаграждение.
В других случаях, с учетом договоренностей с летчиками, определял им выходные дниговорится в сообщении
С 2022 года по 2024-й доход Пономарева от преступной деятельности составил 1,5 миллиона рублей.
В отношении него быдло возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе.
Пономарева приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу 350 тысяч рублей.