Москва6 апр Вести.Бывшим сотрудникам Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Минобороны РФ Кириллу Цветкову, Андрею Назарову, Владимиру Авдееву и Артемию Павлову вынесли приговор по делу хищениях при исполнении гособоронзаказа, сообщили в Следственном комитете.

Их признали виновными в особо крупном мошенничестве. Один из фигурантов также признан виновным в хищении денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

Согласно материалам уголовного дела, в 2021-2023 годах при выполнении гособоронзаказа академия заключила контракты по разработке специального программного обеспечения с предприятиями на общую сумму свыше 300 миллионов рублей.

Фигуранты уголовного дела в составе преступной группы при исполнении контрактов организовали фиктивное трудоустройство в академию свыше 150 человек и похитили бюджетные денежные средства в виде их заработной платы, причинив ущерб государству в размере более 16,7 миллиона рублей говорится в сообщении

Кроме того, в 2022-2023 годах Цветков получил от представителя фирмы взятку 800 тысяч рублей за якобы содействие в заключении договора по разработке программного обеспечения, хотя такими полномочиями он не обладал.

Согласно приговору суда, Цветков проведет в колонии общего режима пять лет. Ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей, лишили воинского звания полковник запаса и запретили занимать определенные должности на 2 года.

Павлову суд назначил 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением воинского звания подполковник и права занимать определенные должности на срок 2 года. Авдееву и Назарову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Кроме этого, судом частично удовлетворен гражданский иск, с них солидарно взыскано более 1,6 миллиона рублей.