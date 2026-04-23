Москва23 апрВести.В Москве гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор в отношении двух высокопоставленных должностных лиц Росгвардии. Об этом сообщает Главная военная прокуратура.
Экс-руководитель Департамента цифрового развития и защиты информации Федеральной службы войск нацгвардии РФ Михаил Варенцов и экс-начальник ФКГУ "Главный центр информационных технологий войск национальной гвардии РФ" Николай Чепкасов признаны виновными по статье о превышении должностных полномочий, повлекшем причинение ущерба государству в особо крупном размере.
Как установил суд, Варенцов причинил ущерб силовому ведомству в размере 306,8 млн рублей. Он дал указания подчиненным принять и оплатить работы, не отвечающие требованиям техзадания.
Также Варенцов привлек при выполнении еще одного госконтракта Чепкасова. Вместе они обеспечили приемку работ ненадлежащего качества и их оплату на сумму 49,2 млн рублей.
Всего в результате преступной деятельности указанных лиц Росгвардии причинен ущерб на сумму более 356 млн рублейговорится в сообщении
Варенцов приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, лишен воинского звания "генерал-майор" и госнаград. Чепкасов осужден на 5 лет исправительной колонии общего режима и лишен воинского звания "полковник запаса". Также частично удовлетворен гражданский иск Росгвардии: с подсудимых взыскали причиненный государству ущерб.