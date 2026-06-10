"Коммерсант": в Москве за взятки будут судить двух генералов Росгвардии

"Коммерсант": два генерала Росгвардии предстанут перед судом в Москве за взятки "Коммерсант": в Москве за взятки будут судить двух генералов Росгвардии

Москва10 июн Вести.Военный суд в Москве рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главнокомандующего Росгвардией Виктора Стригунова и экс-начальника тыла главного командования внутренних войск МВД Владимира Панова. Об этом пишет "Коммерсант".

По данным издания, они обвиняются в ряде преступлений, совершенных более десяти лет назад, в том числе в получении взяток от бизнесменов при выполнении госконтрактов.

В Москве военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении сразу двух генералов, инициированное главнокомандующим Росгвардией Виктором Золотовым пишет "Коммерсант"

Уточняется, что материалы уголовного дела Панова и Стригунова поступили из Главной военной прокуратуры в 235-й гарнизонный военный суд Москвы.

Стригунову инкриминируются три эпизода получения крупных взяток, посредничество во взяточничестве, а также превышение должностных полномочий из корыстных соображений, повлекшее тяжелые последствия. Панова же будут судить за взятку в размере 37 млн рублей от экс-главы компании "СК "Ремстройторг" Сергея Чечко и его партнера, бывшего замгубернатора Кемеровской области Антона Сибиля.