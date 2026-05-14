Экс-замглавы правительства Подмосковья Илья Бронштейн служит в зоне СВО Бывший заместитель главы правительства Подмосковья Илья Бронштейн ушел на СВО

Москва14 мая Вести.Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн и еще трое фигурантов дела о взяточничестве, передает ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Илья Бронштейн вину в инкриминируемых ему преступлениях признал и раскаялся в содеянном, попросив дать ему возможность искупить свою вину в зоне боевых действий на СВО рассказал собеседник агентства

Бронштейн подписал контракт с Минобороны об участии в СВО и уже выполняет поставленные боевые задачи.

Илья Бронштейн обвиняется в получении двух особо крупных взяток и легализации полученных преступным путем денежных средств.