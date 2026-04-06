Москва6 апр Вести.Бывшему заместителю председателя правительства Ивановской области предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По версии следствия, с ноября 2022-го по декабрь 2024 года фигурант получал незаконные вознаграждения за то, что оказывал покровительство местным коммерческим организациям. В частности, компании заранее получали списки с адресами домов, подлежащих капитальному ремонту, причем, речь шла о наиболее выгодных объектах.

Всего, по данным СК, экс-чиновник и соучастники преступления получили от бизнесменов более 41 миллиона рублей, кроме того, имело место незаконное оказание услуг на 2,5 миллиона.

Обвиняемый заключен под стражу, на его имущество наложен арест. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.