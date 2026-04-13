Бывшего топ-менеджера завода на Урале задержали за подкуп на десятки миллионов

Москва13 апр Вести.В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора металлургического комбината. Его подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Также фигурантом проходит 58-летний местный житель, обвиняемый в посредничестве. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону в мессенджере MAX.

По данным следствия, в 2020-2022 годах фигурант, используя свою должность, обеспечил передачу знакомому 50 процентов доли в уставном капитале одной из фирм (стоимость активов – более 30 миллионов рублей). Это позволило организации беспрепятственно сотрудничать с комбинатом при строительстве объекта.

Позже, в 2021-2022 годах за счет этой фирмы фигуранту поставили стройматериалы на сумму свыше 1,7 миллиона рублей для возведения жилого дома в курортной зоне озера Банного. А в 2023-2024 годах через посредника он получил еще более 8,8 миллиона рублей в качестве коммерческого подкупа.

Следователем … СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего бывшего заместителя генерального директора по производству одного из комбинатов, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ говорится в публикации Следкома

Преступление выявили сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области. Следователи провели обыски. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.