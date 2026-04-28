Москва28 апр Вести.С бывшего директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрия Вавринчука хотя взыскать 58 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что чиновника обвиняют в получении крупной взятки.

Прокуратура региона подала антикоррупционный иск к бывшему директору департамента дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрию Вавринчуку о взыскании 58 млн рублей цитирует собеседника агентство

Как сообщается, за все время на должности главы департамента Вавринчук официально получил около 24,2 млн рублей. При этом на его счета поступило 83 млн рублей. По мнению прокуратуры, разница в 58 млн рублей появилась из-за коррпционных преступлений.