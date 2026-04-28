С осужденного экс-начальника ГИБДД Орловской области могут взыскать 275 млн С экс-начальника ГИБДД Орловской области хотят взыскать 275 млн рублей

Москва28 апр Вести.Прокуратура Орловской области направила в суд исковое заявление о взыскании с экс-начальника регионального УГИБДД Александра Коршунова, трех других граждан и нескольких юридических лиц, 275 миллионов рублей.

Как говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры, экс-начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Орловской области Александр Коршунов был осужден за злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество.

Из материалов уголовного дела следует, что Коршунов допустил нарушение требований антикоррупционного законодательства отмечается в заявлении

Было установлено, что Александр Коршунов, будучи госслужащим, 13 лет контролировал работу коммерческих предприятий ООО "Охотхозяйство Кудиновское", "Автостандарт-Плюс", "Автознак". При этом, бывший начальник УГИБДД руководил ими напрямую и через доверенное лицо.

Коммерческие организации получили прибыль в размере более 275 миллионов рублей. В том числе – за счет покровительства Коршунова.

Будущий фигурант скрыл доходы от контролирующих органов и не стал их декларировать.