Водитель пытался подкупить сотрудников ГАИ инструментами в Орске В Оренбургской области мужчина пытался дать взятку сотрудникам ДПС инструментами

Москва9 июл Вести.Житель Челябинской области признан виновным в попытке дачи взятки сотрудникам ГАИ в Орске, сообщает прокуратура Оренбургской области в своем Telegram-канале.

Таким образом было поддержано государственное обвинение по уголовному делу, возбужденному в его отношении по статье "Покушение на дачу взятки".

В апреле 2026 года подсудимый, находясь в служебном автомобиле ГАИ, предложил инспекторам два набора инструментов общей стоимостью свыше 13 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности говорится в публикации регионального надзорного ведомства

Правоохранители взятку принимать отказались, сообщив о преступлении руководству.

Теперь фигурант будет обязан заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей, инструменты конфискованы в доход государства.