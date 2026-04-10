Москва10 апр Вести.В Копейске задержан начальник "Городской службы заказчика", его подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает СУ СК России по Челябинской области.

В отношении начальника муниципального учреждения Копейского городского округа "Городская служба заказчика". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ…Фигурант задержан говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Силовая операция была проведена 9 апреля, в четверг, при участии сотрудников ФСБ, фигуранта задержали с поличным. По версии следствия, он получал незаконные вознаграждения частями за приемку охранных услуг, выполненных с нарушением контракта. Предполагается, что в общей сложности ему должны были передать 240 тысяч рублей.