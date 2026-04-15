В Челябинске возбуждено дело о взятке в отношении старшего инспектора Росгвардии

Москва15 апр Вести.В Челябинске Следственный комитет возбудил дело в отношении старшего инспектора Росгвардии. Его подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщило СУ СК РФ по Челябинской области в мессенджере MAX.

Следователем … возбуждено уголовное дело в отношении старшего инспектора … центра лицензионно-разрешительной работы УФСВНГ РФ по Челябинской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) говорится в публикации Следкома

По данным следствия, с февраля 2024 года по март 2026 года фигурант частями получил от руководителя группы охранных предприятий не менее 295 тысяч рублей. Деньги передавались за ускорение оформления разрешений, предупреждение о проверках, непривлечение к ответственности при выявлении нарушений и предоставление сведений о других охранных организациях.

Преступление выявили сотрудники УФСБ региона. У подозреваемого провели обыски на работе и дома. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Расследование дела продолжается.