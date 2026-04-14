Москва14 апр Вести.Силовики в Челябинской области задержали по обвинению в вымогательстве предполагаемого лидера ОПГ "Вахрушевские". Об этом РИА Новости рассказали в правоохранительных органах региона.

Задержание произведено во вторник, 14 апреля, силами сотрудников УФСБ и ГУМВД России по Челябинской области при поддержке Росгвардии.

Силовыми структурами задержан неоднократно судимый Вахрушев Александр, лидер преступной группы, связанной с находящимся в следственном изоляторе Варосяном Артаком сказал собеседник агентства

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, а также о возбуждении уголовных дел по иным эпизодам его преступной деятельности.

"Вахрушевские" причастны к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, таких как вымогательство и незаконный оборот драгметаллов, которые добыты преступным путем на государственных предприятиях, в том числе на ПАО "ЮГК".