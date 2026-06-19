На Кубани водителю грозит 8 лет за попытку дать взятку инспектору ДПС

Кубанскому водителю грозит 8 лет за взятку автоинспектору На Кубани водителю грозит 8 лет за попытку дать взятку инспектору ДПС

Москва19 июн Вести.Прокуратура Кореновского района Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по статье о покушении на дачу взятки в значительном размере должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия. Уголовное дело в отношении 35-летнего гражданина Республики Узбекистан направлено в суд, сообщает региональное ведомство в MAX.

По материалам следствия, в апреле 2026 года обвиняемый в ночное время в состоянии алкогольного опьянения ехал на грузовом автомобиле по территории стоянки у гипермаркета. Сотрудник ДПС остановил нарушителя.

При составлении на него материалов дела об административном правонарушении, обвиняемый… пытался передать сотрудникам ДПС сумму более 45 тыс. рублей, которую положил в отделение возле рычага переключения передач патрульного автомобиля говорится в сообщении

После возбуждения уголовного дела обвиняемый был заключен под стражу. В ходе следствия он признал вину. Теперь подсудимому грозит лишение свободы на 8 лет и штраф в 30-кратном размере от суммы взятки.