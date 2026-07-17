В Москве местный житель предстанет перед судом в деле о покушении на дачу взятки

Жителя Москвы будут судить за попытку дать взятку сотруднику ДПС В Москве местный житель предстанет перед судом в деле о покушении на дачу взятки

Москва17 июл Вести.В Москве по итогам завершения расследования уголовного дела о покушении на дачу взятки должностному лицу вынесено обвинительное решение в отношении мужчины 1991 года рождения. Об этом сообщает столичный СК.

Следствие установило, что 26 мая 2026 года обвиняемый попытался дать 20 000 рублей инспектору ДПС за несоставление протокола об административном правонарушении. После этого его задержали.

С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу написано в сообщении СК

Достаточная доказательная база собрана. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.