В Москве вынесли приговор по делу о даче взяток сотрудникам ФТС Россиянин получил 13 лет за взятки сотрудникам ФТС

Москва5 мая Вести.Измайловский районный суд Москвы вынес приговор 45-летнему мужчине по делу о даче взяток сотрудникам Федеральной таможенной службы для незаконного получения сведений из баз данных ведомства. Он проведет в колонии 13 лет, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Согласно материалам уголовного дела, с января 2022 года по январь 2024-го фигурант через посредника передавал взятки в размере 12,6 миллиона и 3,6 миллиона рублей должностным лицам ФТС в целях незаконного получения сведений из информационных баз таможни.

Отмечается, что мужчина действовал в составе группы лиц по предварительному сговору.

Суд... признал его виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 миллионов рублей сказано в сообщении

Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.