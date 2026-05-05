Москва5 маяВести.Измайловский районный суд Москвы вынес приговор 45-летнему мужчине по делу о даче взяток сотрудникам Федеральной таможенной службы для незаконного получения сведений из баз данных ведомства. Он проведет в колонии 13 лет, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
Согласно материалам уголовного дела, с января 2022 года по январь 2024-го фигурант через посредника передавал взятки в размере 12,6 миллиона и 3,6 миллиона рублей должностным лицам ФТС в целях незаконного получения сведений из информационных баз таможни.
Отмечается, что мужчина действовал в составе группы лиц по предварительному сговору.
Суд... признал его виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 миллионов рублейсказано в сообщении
Подсудимого взяли под стражу в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил.