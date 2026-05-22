В Москве арестован обвиняемый в покушении на дачу взятки инспектору ДПС

Москва22 мая Вести.Останкинский межрайонный следственный отдел СУ по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве расследует уголовное дело в отношении иностранного гражданина 1994 г. р. Мужчина обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу, сообщает столичное ведомство.

По материалам следствия, 21 мая 2026 года фигурант попытался передать взятку инспектору ДПС за несоставление протокола об административном правонарушении, находясь в салоне служебного автомобиля Госавтоинспекции.

Инспектор ДПС отказался от получения денежных средств и пресек противоправные действия обвиняемого, после чего тот был задержан сотрудниками правоохранительных органов говорится в сообщении

Фигуранту предъявлено обвинение. Он заключен под стражу. Следственные действия продолжаются.