Москва29 июнВести.В Москве возбудили уголовное дело после нападения неизвестных на сотрудника ДПС, приехавшего для оформления ДТП. Об этом сообщили в столичном ГСУ СКР.
Преступление произошло 28 июня на улице Маросейка.
Злоумышленники напали на инспектора ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, который находился при исполнении: он прибыл на место по вызову о ДТП. Подозреваемые применили к сотруднику насилие и оскорбили егосказано в сообщении
Кроме того, неизвестные намеренно сбили с формы инспектора видеорегистратор, чтобы помешать фиксации своих противоправных действий. После этого они скрылись с места происшествия.
Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, а также об оскорблении представителя власти.
Личности участников произошедшего сейчас устанавливаются.
Расследование уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СКР.