В Москве неизвестные напали на сотрудника ДПС Неизвестные нападали на сотрудника ДПС в центре Москвы

Москва29 июн Вести.В Москве возбудили уголовное дело после нападения неизвестных на сотрудника ДПС, приехавшего для оформления ДТП. Об этом сообщили в столичном ГСУ СКР.

Преступление произошло 28 июня на улице Маросейка.

Злоумышленники напали на инспектора ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, который находился при исполнении: он прибыл на место по вызову о ДТП. Подозреваемые применили к сотруднику насилие и оскорбили его сказано в сообщении

Кроме того, неизвестные намеренно сбили с формы инспектора видеорегистратор, чтобы помешать фиксации своих противоправных действий. После этого они скрылись с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, а также об оскорблении представителя власти.

Личности участников произошедшего сейчас устанавливаются.

Расследование уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СКР.