Арестован второй напавший на инспектора ДПС в центре Москвы

Второго фигуранта арестовали по делу о нападении на инспектора ДПС в Москве Арестован второй напавший на инспектора ДПС в центре Москвы

Москва1 июл Вести.Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО второго фигуранта по делу о нападении и оскорблении инспектора ДПС в центре столицы, сообщила прокуратура Москвы.

Ранее под стражу был заключен его подельник.

Заключены под стражу фигуранты уголовного дела об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы сказано в сообщении

Согласно материалам уголовного дела, днем 28 июня юноши 18 и 19 лет на улице Маросейка напали на инспектора ДПС, который прибыл по вызову о ДТП. Они окружили сотрудника, применили к нему насилие и оскорбили его, а также намеренно сбили видеорегистратор с его формы, чтобы помешать фиксации своих противоправных действий. После этого молодые люди сбежали.

В прокуратуре отметили, что оба фигуранта возражали против заключения под стражу.