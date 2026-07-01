В Москве задержали девушку по делу об автоподставе в центре Москвы Задержана девушка, инсценировавшая с двумя соучастниками ДТП в центре Москвы

Москва1 июл Вести.Правоохранители задержали 16-летнюю девушку, которая вместе с двумя подельниками инсценировала ДТП в центре Москвы, сообщили в столичном ГСУ СКР.

Отмечается, что следователи установили причастность к инсценировке двух арестованных за нападение на инспектора ДПС фигурантов и их несовершеннолетней знакомой после изучения записей камер видеонаблюдения и показания свидетелей. Девушку задержали и доставили в СК для проведения следственных действий.

По факту противоправных действий в отношении соучастников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) сказано в сообщении

По версии следствия, 28 июня на улице Маросейка девушка и двое молодых людей 18 и 19 лет инсценировали аварию и под угрозой вызова ДПС потребовали от потерпевшего 10 тысяч рублей. Эпизод относится к событиям, предшествовавшим нападению на полицейского, добавили в СК.

Ранее суд арестовал двоих фигурантов по делу о нападении на инспектора ДПС. Они пробудут под стражей два месяца.