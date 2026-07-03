Соучастницу напавших на сотрудника ДПС в Москве отправили под домашний арест

В Москве 16-летняя сообщница автоподставщиков отправлена под домашний арест Соучастницу напавших на сотрудника ДПС в Москве отправили под домашний арест

Москва3 июл Вести.В Москве отправлена под домашний арест 16-летняя сообщница автоподставщиков, которые напали на полицейского на Маросейке. Как сообщает столичная прокуратура, девушка свою вину не признала.

Суд избрал обвиняемой в вымогательстве в центре Москвы меру пресечения в виде домашнего ареста 16-летней девушке предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц по предварительному сговору). Вину она не признала говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По версии следствия, 28 июня девушка и двое ее приятелей инсценировали ДТП с участием автомобиля Li Auto L9 и начали вымогать деньги у водителя машины. Тот отказался и вызвал правоохранителей.

Прибывшему на место инспектору ДПС двое молодых людей сначала стали угрожать, а после замахнулись, чтобы ударить, и сбили с формы видеорегистратор. Оба заключены под стражу.