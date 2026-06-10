СК: к взрыву автомобиля на юго-западе Москвы причастны двое подростков

СК: взрыв на парковке в Москве устроили несовершеннолетние СК: к взрыву автомобиля на юго-западе Москвы причастны двое подростков

Москва10 июн Вести.На юго-западе Москвы подростки заложили взрывное устройство под автомобиль сотрудника научно-производственного предприятия. 9 июня бомба сработала, но, к счастью, никто не пострадал. Об этом сообщил Следственный комитет РФ на платформе MAX.

По данным следствия, несовершеннолетняя девушка, действуя по указанию кураторов, забрала из тайника взрывное устройство и передала его несовершеннолетнему парню. Позднее он установил устройство и GPS-трекер на машину.

Тяжких последствий удалось избежать благодаря своевременным действиям сотрудников оперативных служб. Подростков задержали на месте преступления. В настоящее время их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Соучастники задержаны на месте. Они проверяются на причастность к совершению иных аналогичных преступлений говорится в публикации Следкома

Фигурантам уже предъявили обвинение. Следователи выясняют все обстоятельства ЧП и устанавливают других возможных соучастников. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.