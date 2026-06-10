Москва10 июнВести.На юго-западе Москвы подростки заложили взрывное устройство под автомобиль сотрудника научно-производственного предприятия. 9 июня бомба сработала, но, к счастью, никто не пострадал. Об этом сообщил Следственный комитет РФ на платформе MAX.
По данным следствия, несовершеннолетняя девушка, действуя по указанию кураторов, забрала из тайника взрывное устройство и передала его несовершеннолетнему парню. Позднее он установил устройство и GPS-трекер на машину.
Тяжких последствий удалось избежать благодаря своевременным действиям сотрудников оперативных служб. Подростков задержали на месте преступления. В настоящее время их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Соучастники задержаны на месте. Они проверяются на причастность к совершению иных аналогичных преступленийговорится в публикации Следкома
Фигурантам уже предъявили обвинение. Следователи выясняют все обстоятельства ЧП и устанавливают других возможных соучастников. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.